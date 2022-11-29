Süper Lig ne zaman başlayacak, tarih belli mi? Süper Lig 15. hafta fikstürü açıklandı mı?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmaları 26 ve 27 Kasım'da, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 13. hafta karşılaşmaları 23 Kasım'da, 14. hafta karşılaşmaları ise 27 Kasım'da oynanacak.