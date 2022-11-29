Süper Lig ne zaman başlayacak, tarih belli mi? Süper Lig 15. hafta fikstürü açıklandı mı?
Süper Lig ne zaman başlayacak, tarih belli mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig maçları, 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle araya girdi. Bu nedenle de Süper Lig ve 1. Lig maçlarının tarihi değişti. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, tarih belli mi? Süper Lig 15. hafta fikstürü açıklandı mı?
Süper Lig ne zaman başlayacak, tarih belli mi? Süper Lig 15. hafta fikstürü açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'e, 2022 Dünya Kupası sebebiyle ara verildi. TFF, 15. hafta maçlarının başlangıç tarihlerini açıkladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, tarih belli mi? Süper Lig 15. hafta fikstürü açıklandı mı?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmaları 26 ve 27 Kasım'da, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 13. hafta karşılaşmaları 23 Kasım'da, 14. hafta karşılaşmaları ise 27 Kasım'da oynanacak.
15. HAFTA MAÇLARI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
Spor Toto Süper Lig'de ise sezon Dünya Kupası arasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.
14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
ALANYASPOR 0 - 0 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 TRABZONSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. 1 - 2 GİRESUNSPOR
SİVASSPOR 2 - 2 ÜMRANİYESPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - GALATASARAY
YUKATEL KAYSERİSPOR 1 - 2 KONYASPOR
KARAGÜMRÜK 3 - 3 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
İSTANBULSPOR 0 - 1 HATAYSPOR
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