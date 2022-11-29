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SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ TAKVİMİ | Süper Lig ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? TFF DUYURDU!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ TAKVİMİ | Süper Lig ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? TFF DUYURDU!

Spor Toto Süper Lig maçlarına, 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle ara verilmişti. Şimdi ise futbolseverler, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. TFF, 15. hafta maçlarının başlangıç tarihlerini açıkladı. Peki," Süper Lig ne zaman, hangi gün başlıyor?", "15. maçları hangi tarihte oynanacak?" İşte, cevabı...

Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle, Süper Lig maçlarına ara verildi. 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından başlayacak Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının başlayacağı tarih belli oldu. Peki "Süper Lig ne zaman, 15. hafta maçları hangi tarihte başlıyor? İşte, Süper Lig 15. hafta maç takvimi..

Süper Lig'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından başlayan Dünya Kupası'nda grup maçları bugün sona eriyor. Futbolseverler, Süper Lig'in ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, yanıtı...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 15. haftası 25 Aralık itibariyle başlayacak ancak haftanın maçlarının hangi günlerde oynanacağı henüz açıklanmadı.

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Antalyaspor - Ankaragücü

Ümraniye - Başakşehir

Galatasaray - İstanbulspor



Hatayspor – Giresunspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Beşiktaş



Adana Demir - F.Karagümrük

Kasımpaşa - Sivasspor

Konyaspor - Alanyaspor

SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ HANGİ TARİHTE?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

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