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Nwakaeme Türkiye'ye geri mi dönüyor? Sürpriz paylaşım

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Nwakaeme Türkiye’ye geri mi dönüyor? Sürpriz paylaşım

Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Deneyimli oyuncu, İstanbul'a geldiğini belirten bir fotoğraf paylaştı.

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