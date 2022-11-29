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Juventus'ta başkanlığa Gianluca Ferrero getirildi

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Juventus’ta başkanlığa Gianluca Ferrero getirildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un hisselerine sahip Exor Holding, siyah-beyazlı kulübün başkanlığına Gianluca Ferrero'nun getirildiğini bildirdi.

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