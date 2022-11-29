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Sofiane Feghouli'nin yeni takımı resmen açıklandı!

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Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Sofiane Feghouli’nin yeni takımı resmen açıklandı!

Son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, en son Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

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