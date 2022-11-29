Alex de Souza'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşım: Yuvama dönüyorum
Fenerbahçe haberleri bugün... Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Türk bayraklı bir emoji kullanarak "Yuvama dönüyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Alex, Türk bayrağı emojisi kullandığı paylaşımında "Yuvama dönüyorum" ifadelerini kullandı.
AVAİ'YE RESMİ İMZAYI ATMADI
Aktif kariyerini noktaladıktan sonra 2021'in nisan ayından beri Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex de Souza'nın teknik direktörlük görevi için Brezilya ekibi Avai ile anlaştığı belirtilmişti.
Avai Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşmaya varılan 45 yaşındaki Alex, 22 Kasım'da basına tanıtılacaktı fakat bu tanıtım ve resmi imza töreni gerçekleşmedi.
2004-2012 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.
Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı.
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