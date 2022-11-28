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Okan Buruk: Adeta yenilendim!

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Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Okan Buruk: Adeta yenilendim!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası için verilen arayı değerlendirdi, "Tam da havaya girdiğimiz dönemde oldu ama dinlenmeye de ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

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