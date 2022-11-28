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Galatasaraylı Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi

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Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Galatasaraylı Oliveira’nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi

Son dakika haberine göre Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi.

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