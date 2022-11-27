Portekiz Uruguay maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz Uruguay maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz Uruguay maçı için nefesler tutuldu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay mücadele edecek. Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. İranlı hakem Alireza Faghani'nin yöneteceği karşılaşmanın detaylarına ahaber.com.tr'de derledik. Peki, Portekiz Uruguay maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz Uruguay maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki ilk haftasında üç puanı alarak liderlik koltuğunda oturan Portekiz, ilk maında berabere kalan Uruguay ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turu için kritik olan bu karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Portekiz Uruguay maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz Uruguay maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberin detayları...
PORTEKİZ URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay 28 Kasım Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede, İranlı hakem Alireza Faghani düdük çalacak.
Karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat çevresine gelen Portekizli taraftarlar 7 numaralı Ronaldo formalarıyla tezahüratlara başladılar. Ronaldo ısınmaya çıktığında da statta büyük bir gürültü koptu. Karşılaşma başladıktan sonra da Ronaldo'nun ayağına her top geldiğinde Portekizli taraftarların sesi yükseldi.
Karşılaşmanın ilk net fırsatını da Portekiz, Ronaldo ile yakaladı. Yıldız futbolcu 10. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı.
İlk yarıda Gana rakibini kendi yarı sahasında beklerken, Portekiz hızlı paslarla rakip yarı alanda boşluklar yakalamaya çalıştı. Çok net fırsatın olmadığı ilk yarıdan gol sesi çıkmadı.
İkinci yarının başında da değişen bir şey yoktu. Portekiz daha çok pas yapan ve topa sahip olan taraftı. Ronaldo, Salisu ile rakip ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Ronaldo gole çevirdi. Bu golden sonra Gana riskleri alınca goller de üst üste geldi. Gana'nın beraberlik golünden 1 dakika sonra Portekiz Joao Felix ve Leao'nun golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı.
Gana'nın 89. dakikada Bukari ile bulduğu gol maça bir kez daha heyecan getirdi. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Portekiz kalecisi Costa arkasındaki Ganalı oyuncuyu fark etmeyip topu önüne bıraktı, geriden gelen Bukari topu kaptı, son anda araya Portekiz savunması girdi. Gana son şansını da kullanamadı.
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