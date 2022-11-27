Fenerbahçe’nin yeni transferi Ozan Suncak’tan PKK lehine paylaşım!

"KENDİSİNE YAZIK ETMİŞ"

Almanya'da birçok kulüpte sportif danışmanlık yapan futbol adamı Ali Adman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Almanya'dayken böyle bir izlenimi yoktu. Benim de böyle bir paylaşıma destek vermesinden haberim yoktu. Kendisine yazık etmiş. İlk kez gördüm. Fenerbahçe de yeni fark etmiş" ifadelerini kullandı.