Şenol Güneş’ten dikkat çeken Talisca sözleri

"GHEZZAL'IN BİR AN ÖNCE DÖNMESİNİ İSTERİM"

Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile ilgili görüş bildiren Güneş, "Ghezzal iyi bir oyuncu ve iyi bir karakter. Böyle oyuncularımız var. Bunların sayısını artırabilirsek kendi içimizde yaparız. Ghezzal olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar, ocak sonu veya şubat başı takıma katılacağını söylediler. Ne kadar verim vereceğini sahaya indiği zaman göreceğiz. Ghezzal çok katkı yaptı ama gol atma anlamında Beşiktaş sorun yaşamadı. Gol attığı zaman çok gol yedi. Önce bunu çözmek istiyoruz. En çok baskı yapan ve baskıda en çok başarılı olanlar bizimkiler. Gol yiyoruz, pas kaybında, top kaybında gol yiyoruz. Bu kadar kolay gol yiyen bir büyük takım olmaz, olmamalı. Kenardan gelen ortalarda da, alandan adama geçişte de sıkıntı var. Tüm bunlar değişecek. Çok gol yiyen bir takımın başarı kazanması mümkün değil. Gol atmakta sorunumuz yok. Ghezzal'ın bir an önce dönmesini isterim ama elimizdeki oyuncuların da ellerinden geleni yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"İLK MAÇTAN İTİBAREN ANLATTIKLARIMZIN ANLAŞILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Şenol Güneş futbolunu ne zaman hissederiz" sorusuna tecrübeli teknik adam, "İlk maçtan itibaren anlattıklarımızın anlaşılacağını düşünüyorum. Mesele geçtiğimiz maçlarda Weghorst ile Redmond arasında bir konuşma yaşandı. Weghorst benim sistemimle ilgili doğru olanı söylüyordu ama söylediği tarz yanlıştı. Doğru iletişim çok önemli. Doğru şekilde söylemezsen, karşındaki kişiye geçmez. Sonrasında konuştular ve anlaştılar. Konuşmak, susmaktan her zaman daha iyidir" yanıtını verdi.