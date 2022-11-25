Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim neden öldü, hastalığı neydi? Nuriye Terim kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti. 91 yaşındaki Nuriye Terim'in ölüm haberinin ardından Fatih Terim'in sevenleri detayları öğrenmeye çalışıyor. Taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Fatih Terim'in Adana'ya hareket ettiği öğrenildi. Peki Nuriye Terim neden öldü, hastalığı neydi? Nuriye Terim kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?