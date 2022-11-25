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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim neden öldü, hastalığı neydi? Nuriye Terim kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim neden öldü, hastalığı neydi? Nuriye Terim kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti. 91 yaşındaki Nuriye Terim'in ölüm haberinin ardından Fatih Terim'in sevenleri detayları öğrenmeye çalışıyor. Taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Fatih Terim'in Adana'ya hareket ettiği öğrenildi. Peki Nuriye Terim neden öldü, hastalığı neydi? Nuriye Terim kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti. 91 yaşındaki Nuriye Terim'in ölüm haberinin ardından Fatih Terim'in sevenleri detayları öğrenmeye çalışıyor. Taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Fatih Terim'in Adana'ya hareket ettiği öğrenildi. Peki Nuriye Terim neden öldü, hastalığı neydi? Nuriye Terim kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti. Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim'in annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında yaşama gözlerini yummuştur. Nuriye Terim'in eşi ve Talat Terim 6 Şubat 2019'da vefat etmiştir. Talat Terim vefat ettiğinde 95 yaşındaydı.

Nuriye Terim'in Taner Terim adında da bir çocuğu bulunmaktadır.

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