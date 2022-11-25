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Galatasaray'dan Milot Rashica planı!

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Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Galatasaray’dan Milot Rashica planı!

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Yusuf Demir ilk periyotta bekleneni verememişti. Galatasaray, 19 yaşındaki oyuncuyu ayağa kaldırmak için Milot Rashica için izlediği taktiği uygulayacak.

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