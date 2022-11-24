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Tyler Boyd Süper Lig ekibiyle anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Tyler Boyd Süper Lig ekibiyle anlaştı

Beşiktaş’la sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Sivasspor’la anlaşan Tyler Boyd, devre arasında yeni takımına katılacak. Yıldız oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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