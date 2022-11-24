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Richarlison attı Brezilya kazandı

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Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Richarlison attı Brezilya kazandı

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Sambacılar, ilk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Richarlison'un golleriyle 2-0 kazandı.

Lusail Stadyumu'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yönettiği maçta Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 62 ve 73'üncü dakikalarda Richarlison kaydetti.

Brezilya'da Neymar, 79'uncu dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Antony'e bıraktı.

Bu sonuçla Brezilya turnuvaya 3 puanla başlarken, Sırbistan ise ilk maçları puansız kapattı.


Brezilya'nın G Grubu ikinci maçındaki rakibi İsviçre olacak. Sırbistan ise Kamerun ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 28 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

İLK 11'LER

BREZİLYA: Alisson, Danilo, Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Richarlison, Vinicius JR.

SIRBİSTAN: Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Milinkovic-Savic

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