Richarlison attı Brezilya kazandı
Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Sambacılar, ilk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Richarlison'un golleriyle 2-0 kazandı.
Lusail Stadyumu'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yönettiği maçta Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 62 ve 73'üncü dakikalarda Richarlison kaydetti.
Brezilya'nın G Grubu ikinci maçındaki rakibi İsviçre olacak. Sırbistan ise Kamerun ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 28 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
İLK 11'LER
BREZİLYA: Alisson, Danilo, Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Richarlison, Vinicius JR.
SIRBİSTAN: Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Milinkovic-Savic
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?
- 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL? IMEI KAYIT HARCI...
- 2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?
- Düzce'de yarın okullar tatil mi? 25 Kasım'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?
- e-DEVLET'TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...
- SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO! Bakan Bilgin tarih verdi! 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro gelecek mi? Sözleşmelilere kadroda son durum!
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
- ALES 2023 SINAV TAKVİMİ! 2023 ALES sınavı ne zaman? ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM ALES başvuru tarihleri...
- Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI
- OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?
- Engelli araç limiti 2023'te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?
- TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri