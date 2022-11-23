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Suudi Arabistan'da Arjantin galibiyeti coşkusu

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Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Suudi Arabistan’da Arjantin galibiyeti coşkusu

Dünya Kupası'nda Arjantin'e 2-1'lik mağlubiyet şokunu yaşatan Suudi Arabistan'da teknik direktör Herve Renard, maç öncesi dediğini yaptı.

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