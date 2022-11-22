Galatasaray'ın genç yıldızı İtalyan devi iddiası
Adana Demirspor’un başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella eski öğrencisi Yunus Akgün ile övgü dolu ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam ayrıca Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan yıldız adayını İtalyan devine önerdiğini açıkladı.
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün Adana Demirspor'da geçirdiği harika sezonun ardından güçlü bir şekilde takıma döndü. Ancak Yunus Akgün sezona 11'de başlasa da son dönemde forması kaybetti. Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da parlamasına neden olan İtalyan Teknik Adam Vincenzo Montella'dan açıklamalar geldi...
YUNUS'A YENİ SÖZLEŞME
Sabah'ın haberine göre taraflar prensipte anlaşma sağlarken Dünya Kupası arasında yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Yıllık 900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan 2000 doğumlu genç yetenek, işin resmiyete dökülmesiyle önemli oranda bir zam alacak.
TATİLE ÇIKMADI ÖZEL ÇALIŞIYOR
Teknik Direktör Okan Buruk'un Başakşehir maçında mesaj vermek amacıyla kadroya almadığı Yunus'un kiralık ya da bonservisiyle birlikte gönderilmesinin söz konusu olmadığı belirtilirken sarı-kırmızılı futbolcu 12 günlük izinde tatile çıkmadı. Bireysel antrenör tutan ve her gün idman yapan Yunus Akgün, ilk 11'deki formasını geri almaya konsantre oldu.
MURAT SANCAK YENİDEN TALİP
Geçtiğimiz günlerde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, "Galatasaraylılara sesleniyorum, Yunus'a sabır göstersinler. Yok oynatmayacaklarsa da ben talibim. Bonservisini bize versinler hem oynatalım hem Avrupa'ya satalım. Herkes kazansın" demişti.
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