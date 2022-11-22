Galatasaray’ın genç yıldızı İtalyan devi iddiası

MURAT SANCAK YENİDEN TALİP

Geçtiğimiz günlerde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, "Galatasaraylılara sesleniyorum, Yunus'a sabır göstersinler. Yok oynatmayacaklarsa da ben talibim. Bonservisini bize versinler hem oynatalım hem Avrupa'ya satalım. Herkes kazansın" demişti.

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