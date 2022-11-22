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Alman ekibi Serdar Dursun için kurnazlık peşinde!

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Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Alman ekibi Serdar Dursun için kurnazlık peşinde!

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün...Schalke, Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak Alman ekibi, tecrübeli oyuncu için kurnazlık peşinde.

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