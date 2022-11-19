Milli maç ne zaman? Türkiye Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Türkiye Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı muhtemel 11'ler
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te düzenlenecek özel maçta Çekya ile karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Çekya karşısında oynayacak. Ay-yıldızlılar, ilk hazırlık mücadelesinde İskoçya'yı 2-1'lik skorla yenmişti. Peki, milli maç ne zaman? 2022 Türkiye Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı muhtemel 11'ler...
Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri öncesinde hazırlık maçına çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı, İskoçya karşısından aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Çek Cumhuriyeti ile özel maça çıkacak. Gaziantep'te düzenlenecek özel maç için geri sayım başladı. Peki, milli maç ne zaman? 2022 Türkiye Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı muhtemel 11'ler...
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Çekya hazırlık maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda yapılacak maç TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.
HAKEM CÜNEYT ÇAKIR'A VEDA EDİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cüneyt Çakır için jübile organizasyonu düzenleyecek.
Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken ve sezon başında kariyerini noktalayan Çakır, UEFA'dan alınan özel izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını yönetecek.
A MİLLİ TAKIM, 21 YIL SON GAZİANTEP'TE
A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıkacak.
Gaziantep'te son olarak 25 Nisan 2001'de yapılan özel maçta Arnavutluk'u konuk eden ay-yıldızlılar, 21 yıl aradan sonra Çekya ile karşılaşacak.
Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda yapılan Arnavutluk müsabakasını milliler 2-0 kaybetmişti.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 612. MAÇINA ÇEKYA KARŞISINDA ÇIKACAK
Çekya ile bugün özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 612. müsabakaya çıkacak.
Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 278'i özel, toplam 611 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 235 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 261'i deplasmanda, 267'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 830 gol attı, kalesinde 874 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 611 karşılaşmanın 528'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 611 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
ÇEKYA İLE 11. RANDEVU
Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 20 gole engel olamadı.
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