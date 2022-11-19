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Galatasaray ile Belhanda arasındaki kriz tatlıya bağlandı!

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Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Galatasaray ile Belhanda arasındaki kriz tatlıya bağlandı!

Galatasaray tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda konuyu mahkemeye taşımıştı. Galatasaray ve Belhanda arasındaki dava sonuçlandı.

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