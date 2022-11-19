ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ: 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?
Süper Lig'de gözler ara transfe dönemine çevrildi. Liglerde 2022 FIFA Dünya Kupası arası verilirken, ara transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihi araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından ara transfer takvimi merak ediliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte cevaplar...
Ara transfer dönemi takvimi belli oldu. 2022-2023 Süper Lig ara transfer dönemi için araştırmalar sürerken, futbolseverler şimdiden transfer heyecanı yaşamaya başladı. Şampiyonluk yarışında hız kesmeden devam ederken, 2022 FIFA Dünya Kupası arası verilen Süper Lig'de transfer iddiaları da gündeme geldi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dünya Kupası sebebiyle 1,5 ay ara verilen ligde, transfer dedikoduları daha şimdiden başlamış durumda. Ara transfer yani ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.
Son 1,5 sezonda 31 futbolcu alan Trabzonspor'un, 29 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın, 24'er futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ara transfer döneminde nasıl bir yol izleyecekleri merakla bekleniyor.
DÖRT BÜYÜKLERİN 14 HAFTALIK TOPLAM YAYIN GELİRİ YAKLAŞIK 400 MİLYON LİRA
Süper Lig'de 14 hafta sonunda dört büyüklerin yayın gelirindeki toplam kazancı 399,5 milyon lira oldu.
Kulüpler 13'er maç yaparken, en fazla geliri 118 milyon 186 bin lirayla Galatasaray elde etti.
Sarı-kırmızlılar lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin lira, geride kalan yıllardaki 22 şampiyonluk sayesinde 62 milyon 920 bin lira ve ligdeki performansıyla 21 milyon 850 bin lirayı kasasına koydu.
Geçmiş yıllarda 19 şampiyonluğu bulunan ve bu alanda Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde bu sezon 2 puan farkla zirvede yer alsa da yayın geliri paylaşımında ikinci sırada kaldı.
Sarı-lacivertliler, lige katılım payının yanı sıra geçmiş şampiyonluklardan 54 milyon 340 bin lira ve lig performansından 23 milyon lira olmak üzere toplamda 110 milyon 756 bin liralık kazanca ulaştı.
Süper Lig'de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, bu kalemden 45 milyon 760 bin lira, ligdeki performansından da 18 milyon 400 bin lira kazanım sağladı.
Siyah-beyazlılar, lige katılım payıyla birlikte toplamda 97 milyon 576 bin lirayı hanesine yazdırdı.
Son şampiyon Trabzonspor ise şampiyonlar payından 20 milyon 20 bin lira ve lig performansından 19 milyon 550 bin lira kazandı.
Lige katılım payıyla birlikte bordo-mavililerin kasasına 72 milyon 986 bin lira girdi.
YAYIN GELİRİ PAYLAŞIMI NASIL YAPILIYOR?
Ligin yayın hakkı için sezon başında yapılan ihalede en yüksek teklif, 2 milyar 105 milyon lirayla beIN Sports'tan gelmişti. İlk etapta bu teklif beğenilmeyip ihale iptal edilse de yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2 milyar 200 milyon lirada mutabakat sağlandı.
Federasyon ve alt ligler için ayrılan pay çıktıktan sonra Süper Lig takımlarına 1 milyar 716 milyon lira dağıtılacak.
Böylece kulüpler, lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416'şar bin lira alırken, her galibiyette 2 milyon 300 bin lira, beraberlikte de 1 milyon 150 bin lira kazanıyor.
Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, kazandıkları her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lirayı kasasına koyacak.
Sezonu şampiyon tamamlayan takımın şampiyonluk ödülü ise 33 milyon 200 bin lira.
DÖRT BÜYÜKLERDE YAYIN GELİRİNİN TOPLAM GELİRE ORANI YÜZDE 13 İLA 18 SEVİYESİNDE
Süper Lig'de geçen sezon dört büyüklerin yayın geliri, elde ettikleri toplam gelirin yüzde 13 ila 18'ini oluşturdu.
Fenerbahçe'de yayın geliri, toplam gelirin yüzde 14'üne tekabül ederken, bu oran Galatasaray ve Beşiktaş'ta yüzde 13,4, Trabzonspor'da ise yüzde 18'di.
Bir başka deyişle söz konusu kulüplerin; stat hasılatı, mağazacılık, fan token, UEFA, reklam ve sponsorluk gibi yayın gelirinden daha fazla gelir kalemleri mevcut.
Geçen sezon dört büyüklerin toplam geliri ve bunun güncel kurdan (31 Mayıs 2022) karşılığı şöyle:
Fenerbahçe: 1,465 milyar lira (83 milyon avro)
Galatasaray: 1,235 milyar lira (70 milyon avro)
Beşiktaş: 1,151 milyar lira (65 milyon avro)
Trabzonspor: 930 milyon lira (53 milyon avro)
Toplam: 4 milyar 781 milyon lira (271 milyon avro)
YAYIN GELİRİ Mİ AZ, KULÜPLERİN HARCAMASI MI FAZLA?
Yaklaşık 5 milyar liralık gelire ulaşan dört büyükler, gider kalemlerinde tasarruf etmek yerine bünyelerindeki yüksek ücretli futbolculara yenilerini ilave ediyor.
Geçen sezon Fenerbahçe 10, Beşiktaş 11, Galatasaray 15, Trabzonspor ise 18 futbolcu transfer etti.
Kulüplerin geride kalan sezon diğer kalemler hariç salt futbolcu, teknik adam ve menajerlere ödediği ücretler şöyle:
Fenerbahçe: 885 milyon lira (50 milyon avro)
Galatasaray: 788 milyon lira (45 milyon avro)
Beşiktaş: 973 milyon lira (55 milyon avro)
Trabzonspor 617 milyon lira (35 milyon avro)
Toplam: 3 milyar 263 milyon (185 milyon avro)
Böylece dört büyüklerin elde ettiği toplam gelirin yüzde 68,2'si sadece futbolcu, antrenör ve menajerlere gitti.
Bu giderin yanına diğer gider kalemleri de eklendiğinde, kulüpler geçen sezonu toplamda 3,16 milyar lira (180 milyon avro) zararla kapattı.
DÖRT BÜYÜKLER 1,5 SEZONDA 108 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ
Kulüp yöneticileri uğradıkları zarara karşın sürekli yayın gelirinin azlığından şikayet edip, ekonomik sıkıntılardan dert yansa da futbolcu transferinden imtina etmedi.
Türkiye Futbol Federasyonunun kulüpler için uygulanan harcama limitlerinde yüzde 40'lık sapmaya izin vermesi de deyim yerindeyse yöneticilerin iştahını daha da kabarttı ve 1,5 sezonda transfer edilen oyuncu sayısı 108'e ulaştı.
Geçen sezon 1 milyar 25 milyon lirayla (58 milyon avro) ligin en fazla zarar eden kulübü Beşiktaş, bu sezon 13 futbolcu transfer ederken ligin 11. haftasında teknik direktörünü de değiştirdi.
Şampiyon Trabzonspor ise 538 milyon lira (30 milyon avro) zarara uğrarken, bu sezona 13 yeni oyuncu transfer ederek başladı.
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