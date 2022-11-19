ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ: 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?

Ara transfer dönemi takvimi belli oldu. 2022-2023 Süper Lig ara transfer dönemi için araştırmalar sürerken, futbolseverler şimdiden transfer heyecanı yaşamaya başladı. Şampiyonluk yarışında hız kesmeden devam ederken, 2022 FIFA Dünya Kupası arası verilen Süper Lig'de transfer iddiaları da gündeme geldi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünya Kupası sebebiyle 1,5 ay ara verilen ligde, transfer dedikoduları daha şimdiden başlamış durumda. Ara transfer yani ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.

Son 1,5 sezonda 31 futbolcu alan Trabzonspor'un, 29 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın, 24'er futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ara transfer döneminde nasıl bir yol izleyecekleri merakla bekleniyor.