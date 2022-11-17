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Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattı! Anlaşmada dikkat çeken detay

Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattı! Anlaşmada dikkat çeken detay

SPOR
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözleşmesini uzattı! Anlaşmada dikkat çeken detay

Son dakika spor haberleri! Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

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