Galatasaray’dan İlkay Gündoğan hamlesi! Aslan transfere doymuyor! Önümüzdeki transfer sezonu için flaş atak

ASLAN GAZA BASACAK

Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda İlkay için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncu ile sözleşme imzalamaya çalışacak.

LIVERPOOL VE BARÇA

Öte yandan bir diğer gelişme ise İlkay cephesinde yaşandı. Deneyimli futbolcu geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlkay yaptığı açıklamada ona talip olan kulüplerden biri olan Liverpool hakkında da konuştu. Deneyimli futbolcu, "Transfer işi her zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ancak, Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. Onu ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Uzun süredir Manchester City'deyim ve kaptanım. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır. Söz konusu bile değil!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerden İspanyol basınına yansıyan haberlerde ise Barcelona'nın İlkay'ı radarına aldığı kaydediliyor. Yakın zamanda Katalan devi cephesinde ise gelişmeler yaşanabilir.