TRT 1 Türkiye İskoçya maçı canlı izle | 2022 Türkiye İskoçya hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?
Futbol'da liglere milli maç arası verilirken, FIFA Dünya Kupası'na veda eden Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, özel maçta İskoçya'yı konuk edecek. Diyarbakır'da oynanacak karşılaşma için heyecan sürüyor. Peki, 2022 Türkiye İskoçya hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye İskoçya şifreli mi, şifresiz mi? İşte Türkiye İskoçya maçı canlı izle, seçeğeniyle ahaber.com.tr'de...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç'un A Milli Takım kadrosuna dahil edilmyesiyle gözler gençlerin üzerinde olacak. Peki, TRT 1 yayın akışına göre Türkiye İskoçya maçı saat kaçta başlayacak? Türkiye İskoçya hazırlık maçı şifreli mi, şifresiz mi? Türkiye İskoçya maçı canlı izle, seçeğeniyle ahaber.com.tr'de..
TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Türkiye İskoçya hazırlık maçı, 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından yayınlanacak.
Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra C Ligi'ni deplasmanda aldığı 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisiyle tamamladı. .
Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 610 karşılaşmanın 527'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 610 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
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