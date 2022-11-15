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Trabzonspor'da Manolis Siopis'e teklif yolda

SPOR
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Trabzonspor’da Manolis Siopis’e teklif yolda

Trabzonspor'da 13 lig maçının 7’sinde yedek kalan Manolis Siopis’e Avrupa’dan ilgi var. Bordo-Mavili yönetime haber gönderen Yunan yıldızın menajerinin, “Siopis’i isteyen takımlar bulunuyor. Devre arasında teklif getirebiliriz” dediği öğrenildi.

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