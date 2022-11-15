Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Katar Dünya Kupası maçları için nefesler tutuldu. Tüm dünyada futbolseverler tarafından merakla beklenen Dünya Kupası maçları öncesi, maçların ne zaman başlayacağı ve hangi gün oynanacağı merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başlayacak. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.
9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.
Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.
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