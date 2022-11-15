Türkiye-İskoçya maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri Türkiye-İskoçya hazırlık maçı hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Mart ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde hazırlıklarına devam eden ay yıldızlılar, İskoçya karşısında kıyasıya mücadele verecek. Peki, Türkiye-İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Türkiye-İskoçya ile karşı karşıya mücadele verecek. Futbolseverler, heyecanla beklenen maçın tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte,
TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.
İSKOÇYA İLE 2.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan geldi.
MAÇI KOSAVALI HAKEM YÖNETECEK
Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
EMRE MOR VE MERİH DEMİRAL ADAY KADRODAN ÇIKARILDI
Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı.
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