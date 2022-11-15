Türkiye-İskoçya maçı ne zaman? Euro 2024 elemeleri Türkiye-İskoçya hazırlık maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Türkiye-İskoçya ile karşı karşıya mücadele verecek. Futbolseverler, heyecanla beklenen maçın tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte,

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.