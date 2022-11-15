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Milliler son anda kaybetti! Sırbistan 77-76 Türkiye (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Milliler son anda kaybetti! Sırbistan 77-76 Türkiye MAÇ SONUCU

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Kafa kafaya geçen mücadelede 12 Dev Adam rakibine 77-76 mağlup oldu.

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