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Antonio Rüdiger'den örnek hareket

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Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Antonio Rüdiger’den örnek hareket

2022 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile forma giyecek olan Antonio Rüdiger, verdiği radikal ir kararla adından söz ettirecek. Rüdiger'in Dünya Kupası kazancı, Sierra Leone'de tedaviye ve daha iyi yaşam şartlarına ihtiyaç duyan 11 çocuğa bağışlanacak.

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