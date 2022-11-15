Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer dönemi hangi tarihte başlayacak, bitecek?
Ara transfer dönemi, futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Birinci transfer dönemi 17 Haziran - 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler ikinci transfer dönemine çevrildi. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer dönemi hangi tarihte başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig'e verilen FIFA Dünya Kupası arasının ardından en çok merak edilenlerden biri de ara transfer dönemi oldu. Yaz transfer döneminin 8 Eylül'de tamamlanmasının ardından gözler ikinci transfer dönemine çevrildi. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin takvimi belli oldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer dönemi hangi tarihte başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ara transfer yani ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIK MAÇINDA İSKOÇYA'YI KONUK EDECEK
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında 16 Kasım'da İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
STEFAN KUNTZ İLE 13. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra C Ligi'ni deplasmanda aldığı 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisiyle tamamladı.
Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 610 karşılaşmanın 527'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 610 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
İSKOÇYA İLE 2. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan geldi.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)
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