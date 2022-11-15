Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig'e verilen FIFA Dünya Kupası arasının ardından en çok merak edilenlerden biri de ara transfer dönemi oldu. Yaz transfer döneminin 8 Eylül'de tamamlanmasının ardından gözler ikinci transfer dönemine çevrildi. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin takvimi belli oldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer dönemi hangi tarihte başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ara transfer yani ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.