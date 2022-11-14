Sırbistan-Türkiye basketbol maçı bugün mü, ne zaman? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan-Türkiye basketbol saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Sırbistan'a konuk olacak. Türkiye, Belgrad’taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak mücadelede galibiyet sağlamak istiyor. Peki, Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yanıtı...
A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Belgrad'da oynanacak karşılaşmada Türkiye, Dünya Kupası yolunda Sırbistan'dan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar..
SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında bu akşam deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.Müsabaka NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 3 müsabakada ise 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.Takımların ilk turda aldığı puanları taşıdığı ikinci turda Türkiye, 3 galibiyet, 4 yenilgiyle I Grubu'nda 4. sırada bulunuyor. Sırbistan ise 4 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.
Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı.İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
BELÇiKA GALİBİYETİ
2. turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 takımın Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacağından farklı Belçika galibiyeti ile moral bulan Milli Takım'ın bugün deplasmandaki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması şart oldu.
19- A Milliler, Sırbistan ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 maçta 12 Dev 4 kez kazanırken, 14 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 62- Mililler, Ergin Ataman yönetiminde 62. maçına çıkacak. Ay yıldızlılar önceki 61 müsabaka 28 galibiyet yaşarken, 33 de mağlubiyet aldı.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:
Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Üsküp).
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