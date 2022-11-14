Sırbistan-Türkiye basketbol maçı bugün mü, ne zaman? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Sırbistan-Türkiye basketbol saat kaçta, hangi kanalda?

BELÇiKA GALİBİYETİ

2. turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 takımın Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacağından farklı Belçika galibiyeti ile moral bulan Milli Takım'ın bugün deplasmandaki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması şart oldu.

19- A Milliler, Sırbistan ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 maçta 12 Dev 4 kez kazanırken, 14 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 62- Mililler, Ergin Ataman yönetiminde 62. maçına çıkacak. Ay yıldızlılar önceki 61 müsabaka 28 galibiyet yaşarken, 33 de mağlubiyet aldı.