Cristiano Ronaldo'dan Erik ten Hag ve Manchester United açıklaması! Ronaldo neden Manchester City'ye transfer olmadı?
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, futbol dünyasını sallayan açıklamalar yaptı. Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın kendisine saygı duymadığını bu sebeple kendisinin de ona saygı duymadığını belirten Ronaldo, "Manchester United bana ihanet etti" dedi. Manchester City'den gelen teklifi neden reddettiğini de açıklayan Ronaldo, "Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi." şeklinde konuştu.
Manchester Unitedlı futbolcu Cristiano Ronaldo, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar" dedi.
"ERİK TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"
İngiliz ekibi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.
"Manchester United bana ihanet etti" diyen Portekizli futbolcu, "Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum. Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da" diye konuştu.
"ROONEY'NİN BENİ BU KADAR SIK ELEŞTİRMESİNE ANLAM VEREMİYORUM"
Wayne Rooney'nin kendisini eleştirmesi hakkında konuşan Cristiano Ronaldo, "Wayne Rooney'nin beni bu kadar sık eleştirmesine anlam veremiyorum. Sanırım o emekli olmuşken ben hala elit seviyede Futbol oynuyor olduğum için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok zaten" şeklinde konuştu.
"BU KULÜP İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUM"
Taraftarların gerçeği bilmesi gerektiğini dile getiren Cristiano Ronaldo, "Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler, görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
"FERGUSON'DAN SONRA HİÇBİR GELİŞİM GÖRMEDİM"
Portekizli futbolcu, "Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim" diye konuştu.
"RALF RANGNICK'İN ADINI BİLE DUYMADIM"
Ralf Rangnick ile ilgili bir soruya ise Cristiano Ronaldo, "Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım" diye cevap verdi.
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