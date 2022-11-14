Cristiano Ronaldo’dan Erik ten Hag ve Manchester United açıklaması! Ronaldo neden Manchester City’ye transfer olmadı?

"BU KULÜP İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUM"

Taraftarların gerçeği bilmesi gerektiğini dile getiren Cristiano Ronaldo, "Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler, görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.