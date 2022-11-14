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Merih Demiral Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Merih Demiral Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıklandı.

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