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Beşiktaş maçı iptal mi, ertelenecek mi? Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı, var mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Beşiktaş maçı iptal mi, ertelenecek mi? Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı, var mı?

Beşiktaş maçı iptal mi, ertelenecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Taksim'de yaşanan patlama sonrasında Beşiktaş ve Antalyaspor maçının oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı iptal mi, ertelenecek mi? Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı, var mı?

Beşiktaş maçı iptal mi, ertelenecek mi? Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Taksim'de yaşanan patlama sonrasında Beşiktaş ve Antalyaspor maçının oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş maçı iptal mi, ertelenecek mi? Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı, var mı?

BEŞİKTAŞ MAÇI İPTAL Mİ, ERTELENECEK Mİ? TFF'DEN AÇIKLAMA...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; "Şu an Beşiktaş - Antalyaspor maçı için oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Valiliği'nden gelecek karara göre biz de karar vereceğiz." sözlerini sarf etti.

Son dakika haberine göre, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

YARALILAR VAR

A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı.

Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.

TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?

A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.

GİRİŞLER KAPATILDI

Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

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