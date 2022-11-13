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Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası FİKSTÜR ve MAÇ TARİHLERİ

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Türkiye Dünya Kupası’nda var mı? Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası FİKSTÜR ve MAÇ TARİHLERİ

Türkiye Dünya Kupası'nda var mı sorusunun cevabı sporseverler tarafından araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası eşleşmeleri ve maç tarihleri belli olurken futbolseverler Türkiye Dünya Kupası'na gidiyor mu merak ediyorlar. Peki Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

Bu sene Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu. Türkiye Dünya Kupası'nda oynacak mı sorusu gündem olurken futbolseverler detayları araştırıyor. Peki 32 ülkenin yer alacağı 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? Dünya Kupası Katar ne zaman başlayacak? Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA VAR MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki 32 ülkenin yarışlacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye yer alamayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Futbolseverler, 2022 Dünya Kupası maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanalından canlı takip edebilecek.

İşte gruplar ve fikstür:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

2022 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ NASIL, MAÇLAR NE ZAMAN?

Tarih

Grup

Maç

Saat

Stadyum

20 Kasım

A

Katar vs Ekvador

19.00

Al Bayt Stadyumu

21 Kasım

A

Senegal vs Hollanda

13.00

Al Thumama Stadyumu

21 Kasım

B

İngiltere vs İran

16.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

21 Kasım

B

ABD vs Galler

22.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

22 Kasım

C

Arjantin vs Suudi Arabistan

13.00

Lusail Iconic Stadyumu

22 Kasım

C

Meksika vs Polonya

19.00

Stadyum 974

22 Kasım

D

Fransa vs Avustralya

22.00

Al Janoub Stadyumu

22 Kasım

D

Danimarka vs Tunus

16.00

Education City Stadyumu

23 Kasım

E

İspanya vs Kosta Rika

19.00

Al Thumama Stadyumu

23 Kasım

E

Almanya vs Japonya

16.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

23 Kasım

F

Belçika vs Kanada

22.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

23 Kasım

F

Fas vs Hırvatistan

13.00

Al Bayt Stadyumu

24 Kasım

G

Brezilya vs Sırbistan

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

24 Kasım

G

İsviçre vs Kamerun

13.00

Al Janoub Stadyumu

24 Kasım

H

Portekiz vs Gana

19.00

Stadyum 974

24 Kasım

H

Uruguay vs Güney Kore

16.00

Stadyumu

25 Kasım

A

Katar vs Senegal

16.00

Al Thumama Stadyumu

25 Kasım

A

Hollanda vs Ekvador

19.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

25 Kasım

B

İngiltere vs ABD

22.00

Al Bayt Stadyumu

25 Kasım

B

Galler vs İran

13.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

26 Kasım

C

Arjantin vs Meksika

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

26 Kasım

C

Polonya vs Suudi Arabistan

16.00

Education City Stadyumu

26 Kasım

D

Fransa vs Danimarka

19.00

Stadyum 974

26 Kasım

D

Tunus vs Avustralya

13.00

Al Janoub Stadyumu

27 Kasım

E

İspanya vs Almanya

22.00

Al Bayt Stadyumu

27 Kasım

E

Japonya vs Kosta Rika

13.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

27 Kasım

F

Belçika vs Fas

16.00

Al Thumama Stadyumu

27 Kasım

F

Hırvatistan vs Kanada

19.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

28 Kasım

G

Brezilya vs İsviçre

19.00

Stadyum 974

28 Kasım

G

Kamerun vs Sırbistan

13.00

Al Janoub Stadyumu

28 Kasım

H

Portekiz vs Uruguay

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

28 Kasım

H

Güney Kore vs Gana

16.00

Education City Stadyumu

29 Kasım

A

Hollanda vs Katar

18.00

Al Bayt Stadyumu

29 Kasım

A

Ekvador vs Senegal

18.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

29 Kasım

B

Galler vs İngiltere

22.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

29 Kasım

B

İran vs ABD

22.00

Al Thumama Stadyumu

30 Kasım

C

Polonya vs Arjantin

22.00

Stadyum 974

30 Kasım

C

Suudi Arabistan vs Meksika

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

30 Kasım

D

Tunus vs Fransa

18.00

Education City Stadyumu

30 Kasım

D

Avustralya vs Danimarka

18.00

Al Janoub Stadyumu

1 Aralık

E

Japonya vs İspanya

22.00

Khalifa Uluslararası Stadyumu

1 Aralık

E

Kosta Rika vs Almanya

22.00

Al Bayt Stadyumu

1 Aralık

F

Hırvatistan vs Belçika

18.00

Ahmad bin Ali Stadyumu

1 Aralık

F

Kanada vs Fas

18.00

Al Thumama Stadyumu

2 Aralık

G

Kamerun vs Brezilya

22.00

Lusail Iconic Stadyumu

2 Aralık

G

Sırbistan vs İsviçre

22.00

Stadyum 974

2 Aralık

H

Güney Kore vs Portekiz

18.00

Education City Stadyumu

2 Aralık

H

Gana vs Uruguay

18.00

Al Janoub Stadyumu

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