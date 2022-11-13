Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası FİKSTÜR ve MAÇ TARİHLERİ
Türkiye Dünya Kupası'nda var mı sorusunun cevabı sporseverler tarafından araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası eşleşmeleri ve maç tarihleri belli olurken futbolseverler Türkiye Dünya Kupası'na gidiyor mu merak ediyorlar. Peki Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?
Bu sene Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu. Türkiye Dünya Kupası'nda oynacak mı sorusu gündem olurken futbolseverler detayları araştırıyor. Peki 32 ülkenin yer alacağı 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? Dünya Kupası Katar ne zaman başlayacak? Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA VAR MI?
Öncelikle şunu belirtelim ki 32 ülkenin yarışlacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye yer alamayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
2022 FIFA Dünya Kupası maçları 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Futbolseverler, 2022 Dünya Kupası maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanalından canlı takip edebilecek.
İşte gruplar ve fikstür:
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
2022 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ NASIL, MAÇLAR NE ZAMAN?
|
Tarih
|
Grup
|
Maç
|
Saat
|
Stadyum
|
20 Kasım
|
A
|
Katar vs Ekvador
|
19.00
|
Al Bayt Stadyumu
|
21 Kasım
|
A
|
Senegal vs Hollanda
|
13.00
|
Al Thumama Stadyumu
|
21 Kasım
|
B
|
İngiltere vs İran
|
16.00
|
Khalifa Uluslararası Stadyumu
|
21 Kasım
|
B
|
ABD vs Galler
|
22.00
|
Ahmad bin Ali Stadyumu
|
22 Kasım
|
C
|
Arjantin vs Suudi Arabistan
|
13.00
|
Lusail Iconic Stadyumu
|
22 Kasım
|
C
|
Meksika vs Polonya
|
19.00
|
Stadyum 974
|
22 Kasım
|
D
|
Fransa vs Avustralya
|
22.00
|
Al Janoub Stadyumu
|
22 Kasım
|
D
|
Danimarka vs Tunus
|
16.00
|
Education City Stadyumu
|
23 Kasım
|
E
|
İspanya vs Kosta Rika
|
19.00
|
Al Thumama Stadyumu
|
23 Kasım
|
E
|
Almanya vs Japonya
|
16.00
|
Khalifa Uluslararası Stadyumu
|
23 Kasım
|
F
|
Belçika vs Kanada
|
22.00
|
Ahmad bin Ali Stadyumu
|
23 Kasım
|
F
|
Fas vs Hırvatistan
|
13.00
|
Al Bayt Stadyumu
|
24 Kasım
|
G
|
Brezilya vs Sırbistan
|
22.00
|
Lusail Iconic Stadyumu
|
24 Kasım
|
G
|
İsviçre vs Kamerun
|
13.00
|
Al Janoub Stadyumu
|
24 Kasım
|
H
|
Portekiz vs Gana
|
19.00
|
Stadyum 974
|
24 Kasım
|
H
|
Uruguay vs Güney Kore
|
16.00
|
Stadyumu
|
25 Kasım
|
A
|
Katar vs Senegal
|
16.00
|
Al Thumama Stadyumu
|
25 Kasım
|
A
|
Hollanda vs Ekvador
|
19.00
|
Khalifa Uluslararası Stadyumu
|
25 Kasım
|
B
|
İngiltere vs ABD
|
22.00
|
Al Bayt Stadyumu
|
25 Kasım
|
B
|
Galler vs İran
|
13.00
|
Ahmad bin Ali Stadyumu
|
26 Kasım
|
C
|
Arjantin vs Meksika
|
22.00
|
Lusail Iconic Stadyumu
|
26 Kasım
|
C
|
Polonya vs Suudi Arabistan
|
16.00
|
Education City Stadyumu
|
26 Kasım
|
D
|
Fransa vs Danimarka
|
19.00
|
Stadyum 974
|
26 Kasım
|
D
|
Tunus vs Avustralya
|
13.00
|
Al Janoub Stadyumu
|
27 Kasım
|
E
|
İspanya vs Almanya
|
22.00
|
Al Bayt Stadyumu
|
27 Kasım
|
E
|
Japonya vs Kosta Rika
|
13.00
|
Ahmad bin Ali Stadyumu
|
27 Kasım
|
F
|
Belçika vs Fas
|
16.00
|
Al Thumama Stadyumu
|
27 Kasım
|
F
|
Hırvatistan vs Kanada
|
19.00
|
Khalifa Uluslararası Stadyumu
|
28 Kasım
|
G
|
Brezilya vs İsviçre
|
19.00
|
Stadyum 974
|
28 Kasım
|
G
|
Kamerun vs Sırbistan
|
13.00
|
Al Janoub Stadyumu
|
28 Kasım
|
H
|
Portekiz vs Uruguay
|
22.00
|
Lusail Iconic Stadyumu
|
28 Kasım
|
H
|
Güney Kore vs Gana
|
16.00
|
Education City Stadyumu
|
29 Kasım
|
A
|
Hollanda vs Katar
|
18.00
|
Al Bayt Stadyumu
|
29 Kasım
|
A
|
Ekvador vs Senegal
|
18.00
|
Khalifa Uluslararası Stadyumu
|
29 Kasım
|
B
|
Galler vs İngiltere
|
22.00
|
Ahmad bin Ali Stadyumu
|
29 Kasım
|
B
|
İran vs ABD
|
22.00
|
Al Thumama Stadyumu
|
30 Kasım
|
C
|
Polonya vs Arjantin
|
22.00
|
Stadyum 974
|
30 Kasım
|
C
|
Suudi Arabistan vs Meksika
|
22.00
|
Lusail Iconic Stadyumu
|
30 Kasım
|
D
|
Tunus vs Fransa
|
18.00
|
Education City Stadyumu
|
30 Kasım
|
D
|
Avustralya vs Danimarka
|
18.00
|
Al Janoub Stadyumu
|
1 Aralık
|
E
|
Japonya vs İspanya
|
22.00
|
Khalifa Uluslararası Stadyumu
|
1 Aralık
|
E
|
Kosta Rika vs Almanya
|
22.00
|
Al Bayt Stadyumu
|
1 Aralık
|
F
|
Hırvatistan vs Belçika
|
18.00
|
Ahmad bin Ali Stadyumu
|
1 Aralık
|
F
|
Kanada vs Fas
|
18.00
|
Al Thumama Stadyumu
|
2 Aralık
|
G
|
Kamerun vs Brezilya
|
22.00
|
Lusail Iconic Stadyumu
|
2 Aralık
|
G
|
Sırbistan vs İsviçre
|
22.00
|
Stadyum 974
|
2 Aralık
|
H
|
Güney Kore vs Portekiz
|
18.00
|
Education City Stadyumu
|
2 Aralık
|
H
|
Gana vs Uruguay
|
18.00
|
Al Janoub Stadyumu
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