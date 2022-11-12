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Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’da ilk gol sevincini yaşadı

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Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’da ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaray’ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da takımın son golünü defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

28 yaşındaki futbolcu maçın 88. dakikasında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.



Karşılaşmaya 11'de başlayan başarılı futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçıyla bu sezon 10. resmi maçını oynadı.

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