Abdülkerim Bardakcı Galatasaray’da ilk gol sevincini yaşadı
Galatasaray’ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da takımın son golünü defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
28 yaşındaki futbolcu maçın 88. dakikasında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan başarılı futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.
Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçıyla bu sezon 10. resmi maçını oynadı.
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