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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor milli takım kadrosundan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızı Emre Mor milli takım kadrosundan çıkarıldı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Emre Mor'un sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını da duyurdu.

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