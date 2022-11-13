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İstanbulspor-Hatayspor Muhtemel 11'Ler | İstanbulspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022
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İstanbulspor-Hatayspor Muhtemel 11’Ler | İstanbulspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbulspor-Hatayspor muhtemel 11'Ler maça saatler kala araştırılmaya başlandı. Spor TOTO Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki İstanbulspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Hatayspor maçı hangi kanalda?

İstanbulspor Spor TOTO Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Sporseverler arama motorlarında "İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?", " İstanbulspor Hatayspor maçı hangi kanalda?" sorularının cevaplarını araştırıyorlar. İşte bugün oynanacak olan maça dair son dakika gelişmeleri...

İSTANBULSPOR-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

13 Kasım Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Hatayspor maçı saat 17:00'da gerçekleşecek.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Spor TOTO Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelen İstanbulspor-Hatayspor mücadelesi beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Ali, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

Hatayspor: Erce, K.Ahmet, Burak, Falette, Adekugbe, Onur, R.Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Lobjanidze, Ze Luis

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