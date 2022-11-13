Beşiktaş-Antalyaspor MUHTEMEL 11’LER | BJK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ MAÇI İPTAL Mİ, ERTELENECEK Mİ? TFF'DEN AÇIKLAMA...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; "Şu an Beşiktaş - Antalyaspor maçı için oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Valiliği'nden gelecek karara göre biz de karar vereceğiz." sözlerini sarf etti.

Son dakika haberine göre, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.