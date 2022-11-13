Beşiktaş-Antalyaspor MUHTEMEL 11'LER | BJK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Spor TOTO Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor ekibini ağırlayacak. Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş ekibinin başına Şenol Güneş geldi. Siyah-beyazlı ekip Antalyaspor'u yenerek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Peki BJK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Spor TOTO Süper Lig 14. haftada Beşiktaş ile Antalyaspor mücadele edecek. Bugün oynanacak olan maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antayaspor muhtemel 11'Leri kimler? İşte heyecanlı maçın öncesinde tüm merak edilenler...
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; "Şu an Beşiktaş - Antalyaspor maçı için oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Valiliği'nden gelecek karara göre biz de karar vereceğiz." sözlerini sarf etti.
Son dakika haberine göre, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Spor TOTO Süper Lig 14. haftasında oynanacak olan mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM EKSİK
Siyah-beyazlı takımda Ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Berkay Vardar, Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Arthur Masuaku ile Valentin Rosier'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Montero, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst
Antalyaspor: Alperen, Kudryashov, Luyindama, Veysel, Güray, Fernando, Soner, Bünyamin, Adriano, Haji Wright, Nakajima
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