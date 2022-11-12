Rusya’dan ABD’ye yaptırım! Başkan Biden’ın kardeşleri de listede

Bakanlık açıklamasında "Rusya Federasyonu, Biden yönetimi tarafından yalnızca Rus yetkililere, iş ve kamu görevlilerine ve kültürel şahsiyetlere değil, aynı zamanda şu veya bu nedenle Washington'u memnun etmeyenlere de sürekli olarak uygulanan yeni bireysel yaptırımlara yanıt olarak, 200 ABD vatandaşına giriş yasağı getirdi" denildi.