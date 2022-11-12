Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? 12 Kasım Başakşehir GS maçı muhtemel 11’ler

Galatasaray'daki futbolculuk dönemlerinde "Süper bücürler" lakabı takılan ikili, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ayrıca Okan Buruk, hem futbolcu olarak görev yaptığı hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Medipol Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın başında ilk kez görev yapacak.