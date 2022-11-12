Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? 12 Kasım Başakşehir GS maçı muhtemel 11'ler
Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Başakşehir ligde oynadığı 12 maçta, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Galatasaray ise ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, haftaya averajla üçüncü sırada girdi. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? İşte haberin detayları...
Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları başladı. Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? İşte cevaplar...
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir Galatasaray maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR CEPHESİ
Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 12 maçta, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip rakibi Galatasaray'ın önünde ikinci sırada haftaya girdi.
BIGLIA VE MAHMUT'UN DURUMLARI ŞÜPHELİ
Medipol Başakşehir'de sakatlıklarını atlatan Lucas Biglia ve kaptan Mahmut Tekdemir'in durumu belirsizliğini koruyor.
Bu iki oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak.
GALATASARAY CEPHESİ
Ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.
Turuncu-lacivertliler ise Galatasaray ile aynı sayıda galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte, savunma oyuncusu Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt DÇ Ofspor ile yapılan maçta sakatlanan Ross, bir süre sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.
OKAN BURUK VE EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olacak.
Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, ayrıca hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte top koşturdu.
Galatasaray'daki futbolculuk dönemlerinde "Süper bücürler" lakabı takılan ikili, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Ayrıca Okan Buruk, hem futbolcu olarak görev yaptığı hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Medipol Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın başında ilk kez görev yapacak.
AZ GOL YİYEN TAKIMLAR KARŞILAŞIYOR
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen takımları olarak dikkat çekiyor.
Ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, Arabam.com Konyaspor ile ligin en az gol yiyen takımları. Sarı-kırmızılılar ise kalesinde gördüğü 10 golle bu takımları takip ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
- TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatacak? 14 Kasım sağlık çalışanlarına promosyon yattı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerinde olan bir ifade değildir? KİM MİLYONER SORUSU
- 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?
- ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemeden cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslah evinden çıkabilmişlerdir?
- 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?
- Afrika kıtasının Kilimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?
- 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça hangisi olur?
- 13 bin öğrenci alınacak! POMEM 29. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...