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Bu akşam hangi maç, saat kaçta? 12 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ... GÜNÜN MAÇLARI! Bugün hangi maçlar var?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Bu akşam hangi maç, saat kaçta? 12 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ... GÜNÜN MAÇLARI! Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım 2022 tarihinde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Futbolu ilgiyle takip edenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Süper Lig başta olmak üzere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig bu hafta maç programı binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyorç. Peki, bugün hangi maçlar, saat kaçta oynanacak? İşte, cevabı...

Futbolseverler, 12 Kasım (bugün) hangi maçın olduğunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Futbolu yakından takip edenler, Süper Lig ve Milli Takım dışında dünya futbolunu da ilgiyle izliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...

Spor toto süper lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. İşte, bugün oynanacak maçlar...

BUGÜN TV'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

SPOR TOTO 1.LİG

13:30 Pendikspor - Bodrumspor | TRT Spor

16:00 Erzurumspor - Adanaspor | TRT Spor

19:00 Boluspor - Y.Malatyaspor | TRT Spor

SPOR TOTO SUPER LİG

14:30 Sivasspor - Ümraniyespor | Bein Sports 2

17:00 Fenerbahçe - Giresunspor | Bein Sports 1

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester United, Aston Villa'yı konuk etti. Manchester United dört gün sonra iki kez geriye düşmesine rağmen rakibinden lig maçının rövanşını kupada aldı. Kırmızı Şeytanlar sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United turu geçerken Aston Villa ise Lig Kupası'na veda etti. La Liga 14. hafta mücadelesinde Atletico Madrid'i ağırlayan Mallorca, Vedat Muriqi'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de ise 14. haftanın heyecanı başlıyor. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u, Demir Grup Sivasspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespo'u konuk edecek.

13 KASIM PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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