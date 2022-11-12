Bu akşam hangi maç, saat kaçta? 12 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ... GÜNÜN MAÇLARI! Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler, 12 Kasım (bugün) hangi maçın olduğunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Futbolu yakından takip edenler, Süper Lig ve Milli Takım dışında dünya futbolunu da ilgiyle izliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...