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Bright Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı'nı seçti

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Giriş Tarihi: 12.11.2022
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Bright Osayi Samuel Nijerya Milli Takımı’nı seçti

Sarı-Lacivertliler'de kariyer zirvesi yaşayan Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı. İngiliz vatandaşlığı da bulunan 24 yaşındaki oyuncu ilk kez milli takım forması giyecek.

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