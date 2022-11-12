Galatasaray 7-0’lık tarihi skorla Başakşehir’i mağlup etti | (MAÇ SONUCU ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir kendi evinde Galatasaray’ı konuk etti. Rakibini sahaya adeta hapseden Aslan maçı tarihi bir skorla 7-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 14, 59 ve 85'inci dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45'inci dakikada penaltıdan Icardi, 45+4'üncü dakikada kendi kalesine Ndayishimiye, 65'inci dakikada Mertens ve 88'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Galatasaray, Dünya Kupası arasına 2'nci sırada girdi. Başakşehir ise 24 puanda kaldı. Diğer yandan Galatasaray bu sene oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda Kastamonuspor’u 7-0’lık skorla yenmişti. İşte maçın özeti…
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar böylece Dünya Kupası öncesinde büyük moral buldu.
ZTK'DA BİR 7-0 DAHA
Diğer yandan Galatasaray bu sene oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla yenmişti.
GALATASARAY PUAN FARKINI 2'YE DÜŞÜRDÜ
Lider Fenerbahçe'nin de evinde Giresunspor'a yenilmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puan farkını 2'ye düşürdü.
Ligde Fenerbahçe'nin 29, Galatasaray'ın da 27 puanı bulunuyor.
İLK YARI: BAŞAKŞEHİR 0- GALATASARAY: 3
9. dakikada sol köşeden Oliveira'nın kullandığı kornerde kaleye yönelen topu kaleci Muhammed Şengezer son anda dışarı çeldi.
14. dakikada Oliveira ile paslaşan Kerem ceza sahası içinde topla buluştu. Kerem'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
27. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Traore, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Mounir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey'in ortasında arka direkte Abdulkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak direk önünde bulunan Icardi'ye de çarparak auta gitti.
36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Traore'nin yerden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
43. dakikada Ndayishimiyye'nin Torreira'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan penaltı olarak değerlendirdi.
45. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelere gitti. 0-2
45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Rashica'nın ortasında meşin yuvarlak Ndayishimiyye'ye çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-3
2. YARI
48'inci dakikada Mertens'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın topla birlikte kat ettikten sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
59'uncu dakikada Kerem sol kanattan kazandığı topla birlikte hareket ettikten sonra ara pasını Icardi'ye verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi, topuğuyla pasını tekrardan ceza sahası içerisine hareketlenen Kerem'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-4.
65'inci dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Kerem'in sol kanattan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica, pasını penaltı noktasının gerisindeki Mertens'e çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-5.
85'inci dakikada Galatasaray farkı 6 yaptı. Icardi'nin sağ kanattan pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-6.
88'inci dakikada Galatasaray 7'nci golü buldu. Mata'nın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-7.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 7-0 galip ayrıldı.
İLK RANDEVUDA KAZANAN OKAN BURUK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip oldu. Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, ayrıca hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte forma giydi. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan 7-0'lık skorla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİNDEKİ EN FARKLI MAĞLUBİYET
Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yendiği karşılaşmada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7 farklı bir mağlubiyet yaşadı. Başakşehir'in başında 56, Fenerbahçe ile 10 maça çıkan Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 66'ncı maçında ilk kez sahadan 5 farklı mağlubiyetle ayrıldı. Belözoğlu kariyerinde daha önce 3, 4, 5 ya da 6 farklı mağlubiyetler de yaşamamıştı.
MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 76'ncı dakikada sarı kart gören Fernando Muslera, cezalı duruma düştü. Bu sezon Süper Lig'de 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli eldiven, Dünya Kupası arasının ardından ligin 15'inci haftasında oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'e maç kadrosunda yer vermedi. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Ofspor'a karşı oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Çaiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 46 Aleksic), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Traore (Dk. 64 Szysz), Münir (Dk. 64 Serdar Gürler), Keny (Dk. 82 Okaka)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 23 Kazımcan Karataş), Torreira (Dk. 71 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 80 Midtsjo), Rashica (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 72 Mata), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 14, 59 ve 85 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45 Icardi (Penaltıdan), Dk. 45+4 Ndayishimiye (Kendi kalesine), Dk. 65 Mertens, Dk. 88 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray),
Sarı kartlar: Dk. 44 Ndayishimiye, Dk. 83 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 75 Rashica, Dk. 76 Muslera (Galatasaray)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
- TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatacak? 14 Kasım sağlık çalışanlarına promosyon yattı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerinde olan bir ifade değildir? KİM MİLYONER SORUSU
- 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?
- ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemeden cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslah evinden çıkabilmişlerdir?
- 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?
- Afrika kıtasının Kilimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?
- 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça hangisi olur?
- 13 bin öğrenci alınacak! POMEM 29. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...