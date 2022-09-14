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Türk bayrağını yakan alçaklar hakkında soruşturma açıldı

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Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Türk bayrağını yakan alçaklar hakkında soruşturma açıldı

Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı.

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