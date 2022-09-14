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Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi şaşırttı

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Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Anthony Nwakaeme’nin yeni adresi şaşırttı

Son dakika haberi...Trabzonspor'dan ayrılan ve Suudi Arabistan'a transfer olan 35 yaşındaki Anthony Nwakaeme ilk maçındaki kötü performansı sonrası topa tutuldu.

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