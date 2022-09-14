Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa arenasında! UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor ve Fenerbahçe, ikinci hafta mücadeleleri için yarın sahaya çıkacak. Karadeniz Fırtınası sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak. Sarı Kanarya ise Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak.
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.
UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.
İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya)
19.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)
19.45 Sheriff (Moldova)-Manchester United (İngiltere)
19.45 Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya)
22.00 Rennes (Fransa)-Fenerbahçe
22.00 Real Betis (İspanya)-Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Malmö (İsveç)
22.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)
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