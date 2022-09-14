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Beşiktaş'ta Nathan Redmond zamanı geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Beşiktaş’ta Nathan Redmond zamanı geldi

Beşiktaş’ın yeni yıldızı Nathan Redmond, Başakşehir karşısındaki yaklaşık 30 dakikalık performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Valerien Ismael, İngiliz kanat oyuncusunu cumartesi günkü İstanbulspor maçında ilk 11’de görevlendirmeyi planlıyor.

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