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Son dakika: Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya!

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Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Son dakika: Süper Lig’den 3 kulüp PFDK’ya!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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