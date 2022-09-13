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Yusuf Demir'i Şenol Güneş mi milli takıma almadı? Flaş yanıt

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Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Yusuf Demir’i Şenol Güneş mi milli takıma almadı? Flaş yanıt

Galatasaray'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'den kadrosuna kattığı yeni transferi Yusuf Demir, dün akşam oynanan Kasımpaşa - Galatasaray müsabakasıyla sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Yusuf'un yerli statüsünde oynayamaması ise birçok tartışmaya yol açtı. Konu ile ilgili olarak dönemin Türk milli takımı teknik direktörü Şenol Güneş konuştu.

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